LPI-SHL: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Schmalkalden (ots) - Ein Autofahrer fuhr am frühen Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Floh-Seligenthal und Schmalkalden, als er aus gesundheitlichen Gründen zunächst nach rechts von der Straße abkam, gegen einen Telefonmast prallte und letztendlich im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen kam. Der Rettungswagen brachte den Mann leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

