LPI-SHL: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer
Meiningen (ots)
Montagabend stieß ein 48-jähriger E-Scooterfahrer gegen eine neben dem Fuß- und Radweg in der Leipziger Straße in Meiningen befindliche Mauer und stürzte. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Es folgten die Durchführung einer Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den 48-Jährigen erwartet eine Anzeige.
