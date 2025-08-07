PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 2.000 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr

Bietingen (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte am Mittwoch, 6. August 25, bei einem Reisenden einen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 41-Jährige bezahlte die ausstehende Strafe und konnte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Der kroatische Staatsangehörige reiste in den Abendstunden am Grenzübergang Bietingen aus der Schweiz kommend ein. Bei der Kontrolle der Personalien wurde ein noch offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz festgestellt. Ende 2022 wurde der 41-Jährige vom Amtsgericht in Mainz wegen Trunkenheit im Verkehr rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt. Bislang blieb er den Betrag schuldig, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft ihn mit Vollstreckungshaftbefehl suchte.

Die Beamten eröffneten ihm den Haftbefehl und nahmen den ausstehenden Betrag entgegen. Im Anschluss konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2025 – 11:36

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende vier Haftbefehle

    Konstanz/Singen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am vergangenen Wochenende vier Haftbefehle mit hohen Geldstrafen vollstreckt. Ein Gesuchter konnte bezahlen, drei weitere verbüßen nun ihre Strafe im Gefängnis. Am Samstagvormittag (2. August 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Emmishofer Tor in Konstanz ...

    mehr
  • 29.07.2025 – 11:44

    BPOLI-KN: Gesuchter an der Grenze festgenommen

    Singen (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen offenen Vollstreckungshaftbefehl vollstreckt. Ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger war gestern (28. Juli 2025) am Grenzübergang Bietingen/Thayngen durch eine gemeinsame Streife von Deutschen und Schweizer Kontrollkräften bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet kontrolliert worden. Beim Abgleich seiner Daten kam ein offener ...

    mehr
  • 28.07.2025 – 09:54

    BPOLI-KN: Festnahme wegen Haftbefehls - Reise endet am Grenzübergang

    Bietingen (ots) - Ein 48-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am 26. Juli 2025 gegen 17:00 Uhr am Grenzübergang Bietingen/ Thayngen als Insasse eines Fernbusses von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamten eine noch offene Geldstrafe in Folge einer Verurteilung durch das Amtsgericht Augsburg fest. 2023 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren