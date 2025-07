BPOLI-KN: Gesuchter an der Grenze festgenommen

Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben eine verurteilte Straftäterin an ihrer Wohnanschrift festgestellt und zur Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd gebracht. Am Donnerstagnachmittag (24. Juli 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine mit Haftbefehl gesuchte deutsche Staatsangehörige an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Das Amtsgericht Singen suchte ...

