LPI-SHL: Schwer gestürzt
Rentwertshausen (ots)
Am späten Montagabend verunfallte eine Mopedfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße zwischen Bibra und Rentwertshausen. Die Jugendliche kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Da Alkoholgeruch festgestellt wurde, erfolgten zwei Blutentnahmen. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
