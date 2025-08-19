PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fremdes Fahrrad mitgenommen

Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete Montagabend gegen 22:10 
Uhr ein vor einem Bistro in der Ernestinerstraße in Meiningen 
abgestelltes gelbes Pedelec der Marke "Haibike". Die Frau nahm das 
Fahrrad mit und schob es in unbekannte Richtung davon. Das Rad hat 
einen Wert von etwa 600 Euro. Die Täterin kann wie folgt beschrieben 
werden:
- etwa 30-40 Jahre alt
- 165-175 cm groß
- kräftige Gestalt
- rote Haare
Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Strickjacke und einer 
schwarzen Hose mit weißen Streifen an der Beinaußenseite. 
Zeugen, die Hinweise zu der Täterin oder dem Verbleib des Fahrrads 
geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 
und der Angabe des Aktenzeichens 0214902/2025 bei der 
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
