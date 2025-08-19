Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fremdes Fahrrad mitgenommen

Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete Montagabend gegen 22:10 Uhr ein vor einem Bistro in der Ernestinerstraße in Meiningen abgestelltes gelbes Pedelec der Marke "Haibike". Die Frau nahm das Fahrrad mit und schob es in unbekannte Richtung davon. Das Rad hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 30-40 Jahre alt - 165-175 cm groß - kräftige Gestalt - rote Haare Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Strickjacke und einer schwarzen Hose mit weißen Streifen an der Beinaußenseite. Zeugen, die Hinweise zu der Täterin oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214902/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell