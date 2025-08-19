LPI-SHL: Umgekippt

Suhl (ots) - Ein Zeugin meldete der Polizei Montagabend, dass aus einer Personengruppe, welche sich in der Nähe des Skaterplatzes in der Friedrich-König-Straße in Suhl aufhielt, heraus "Heil Hitler" gerufen und der "Hitlergruß" gezeigt wurde. Vor Ort stellte die Polizei mehrere Männer im Alter zwischen 36 und 52 Jahren fest. Ob diese mit der Straftat in Verbindung stehen, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Polizisten ermitteln wegen des Verwendens von Zeichen ...

mehr