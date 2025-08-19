Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto massiv beschädigt

Hinternah (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 22:00 Uhr, bis Montagmorgen, 07:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Alten Hauptstraße in Hinternah geparkten schwarzen BMW. Die Unbekannten zerstörten alle Seitenscheiben und zerkratzten den kompletten Lack des Fahrzeuges mit einem unbekannten Gegenstand. Des Weiteren wurde der Geldbeutel des Geschädigten mit 400 Euro Bargeld aus dem Auto entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213986/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell