Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erwischt und geflüchtet

Suhl (ots)

Dienstag, gegen 0:30 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter über einen Zaun auf das Gelände eines Pflegeheims in der Rimbachstraße in Suhl. Laut den Aussagen einer Zeugin versuchte die Person in das Gebäude einzudringen, brach jedoch ab, als sie bemerkt wurde und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Person, welche eine rote Hose und ein schwarze Jacke trug, konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214954/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

