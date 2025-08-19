LPI-SHL: USB-Sticks aus Auto entwendet
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Samstagmittag bis Montagvormittag einen in einem Hof in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis geparkten Pkw. Die Unbekannten entwendeten zwei USB-Sticks und Münzgeld in geringem Wert. Ein Zusammenhang zu der Pressemitteilung vom 18.08.2025 "Diebstahl aus dem Auto" wird geprüft. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214144/2025 entgegen.
