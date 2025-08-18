LPI-SHL: Unerlaubt entfernt
Meiningen (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit vom Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagabend, 18:15 Uhr, gegen einen in der Straße "An den Röthen" in Meiningen geparkten weißen Mercedes Vito. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen der Verkehrsunfallflucht, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213109/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
