LPI-SHL: Schwer verletzter Radfahrer
Kaltennordheim (ots)
Samstagabend gegen 21:00 Uhr stürzte aus bislang ungeklärter Ursache ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer in der Eisenacher Straße in Kaltennordheim. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs erfolgte eine Blutentnahme. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrtweg geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213172/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
