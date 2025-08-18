Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garten verwüstet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 01:00 Uhr, bis Sonntagvormittag gewaltsam in einen Garten in der Ludwig-Jahn-Straße in Hildburghausen ein. Sie zerstörten unter anderem die Pfosten des Sonnensegels, ein Hochbeet sowie Lichterketten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213389/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

