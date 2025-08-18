PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung nach dem Fußballspiel

Schmalkalden (ots)

Freitagabend kam es nach einem Fußballspiel am Sportplatz Mittelschmalkalden (in Schmalkalden-Haindorf) aus bislang ungeklärter Ursache zu einer zunächst verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 31-Jähriger gab an durch einen Schlag auf den Hinterkopf durch einen bislang unbekannten Täter leicht verletzt worden zu sein. In diesem Zusammenhang beobachteten Zeugen einen weiteren 31-Jährigen, der als Unbeteiligter während der Auseinandersetzung ein Cuttermesser aus dem Rucksack holte und es, als sich die Polizeibeamten näherten, auf das Dach des Sportlerheims warf. Das Cuttermesser kam nicht zum Einsatz und wurde polizeilich sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 02127981/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

