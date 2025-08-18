LPI-SHL: Positiver Drogenvortest
Straufhain (ots)
Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen Autofahrer in einem Ortsteil der Gemeinde Straufhain. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
