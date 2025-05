Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Gewaltstraftat in Erfurter Parkanlage

Erfurt (ots)

Bereits am 10.05.2025 (vorige Woche Samstag) kam es zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr in der Parkanlage "Klein Venedig" in Erfurt zu einer Gewaltstraftat zum Nachteil einer Frau.

Die rothaarige Geschädigte wurde von mehreren unbekannten Tätern zu Boden gebracht. Laut Zeugenaussagen passierten zum Tatzeitpunkt zwei Personen, möglicherweise ein Pärchen, den Tatort. Diese könnten wichtige Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls geben.

Die Kriminalpolizei Erfurt bitte die beiden potentiellen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743-24602 oder per E-Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de unter Angabe der Vorgangsnummer 0119458 entgegengenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell