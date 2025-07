POL-RE: Bottrop: Junge Frau mit Longboard verunglückt

Recklinghausen (ots) - Am Wochenende stahlen unbekannte Täter auf Dattelner Stadtgebiet ein Auto. Die Polizei Coesfeld konnte einen Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsfahrt in Olfen stellen. Hier die komplette Meldung der Polizei Coesfeld: Einen Opel Astra entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag ...

mehr