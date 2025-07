Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Wohnung eingebrochen und Tresor mitgenommen

Weimar (ots)

In den Abendstunden des Mittwoches gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Weimar-West und hebelten dort die Wohnungstür eines 62-Jährigen auf. In der Wohnung wurden mehrere Schränke durchwühlt. Anschließend demontierten die Täter einen an der Wand befestigten Tresor und entfernten sich mit ihm vom Tatort. Der Tresor beinhaltete Bargeld in fünfstelliger Höhe. Sachschaden an der Wohnungstür entstand in geschätzter Höhe von 500 Euro.

