LPI-J: Reifen zerstochen und Kennzeichen gestohlen

Apolda/Weimar (ots) - Ilmtal-Weinstraße/Weimar: Gegen 8 Uhr hielt sich am Dienstag ein 42-Jähriger bei einer 37-jährigen Bekannten in der Ortslage Kromsdorf auf. Nach einem Disput jedoch musste der Mann die Wohnung verlassen. Hierbei nahm er widerrechtlich das Mobiltelefon der Frau an sich. Im Anschluss beschädigte er die Scheibe des geparkten Pkw Honda der Frau und setzte diesen mit einem Brandbeschleuniger in Brand. ...

