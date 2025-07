LPI-J: Kupferkabel gestohlen

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 03:00 Uhr konnte ein Zeuge in der Erfurter Straße sechs Personen dabei beobachten, wie sie Graffiti an eine Hauswand sprühten. Sofort begaben sich sämtliche Streifenbesatzungen in den Einsatzraum, konnten jedoch keine Verdächtigen mehr feststellen. Offensichtlich hatte im Vorfeld ein vorbeifahrender Rettungswagen mit Sirene die Täter abbrechen und flüchten lassen. Die Personen waren auf ein ca. vier Meter hohes Vordach eines ...

mehr