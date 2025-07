Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung, Brandstiftung und eine Cannabisplantage

Apolda/Weimar (ots)

Ilmtal-Weinstraße/Weimar:

Gegen 8 Uhr hielt sich am Dienstag ein 42-Jähriger bei einer 37-jährigen Bekannten in der Ortslage Kromsdorf auf. Nach einem Disput jedoch musste der Mann die Wohnung verlassen. Hierbei nahm er widerrechtlich das Mobiltelefon der Frau an sich. Im Anschluss beschädigte er die Scheibe des geparkten Pkw Honda der Frau und setzte diesen mit einem Brandbeschleuniger in Brand. Danach entfernte sich der Mann, unter mehreren Beleidigungs- und Bedrohungstriaden gegen die Frau, in Richtung Weimar. Zur Klärung der Tat sowie Habhaftwerdung des 42-Jährigen entwickelte sich nach dem Eingang des Notrufes ein Polizeieinsatz, welcher sich bis in das Weimarer Stadtgebiet erstreckte. Hierbei erfuhren die Polizeiinspektionen Apolda und Weimar Unterstützung weiterer Thüringer Einsatzkräfte. Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch ein Grundstück in der Straße Dürrenbacher Hütte durchsucht. Hier stellen die Beamten, als sogenannten Zufallsfund, 125 Cannabispflanzen in einer Aufzucht fest. Bezüglich des Verstoßes muss sich der Grundstückseigentümer, ein 56-Jähriger, strafrechtlich verantworten. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und in der Folge der Vernichtung zugeführt. Der 42-Jährige indes konnte, trotz intensiver Fahndung, bis in die Nachmittagsstunden nicht festgestellt werden. In Ermangelung weiterer Gefahrenmomente jedoch wurden die operativen Maßnahmen vorerst reduziert. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

