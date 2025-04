Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Behinderung des Bahnverkehrs durch orientierungslose Person auf den Gleisen

Großengottern (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025 gegen 10:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine Person auf den Gleisen am Bahnhof in Großengottern herumläuft. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese einen 21- jährigen Mann fest. Dieser war orientierungslos und stand augenscheinlich unter Einfluss von berauschenden Mittel. Durch kommunikatives Einwirken konnte der Mann aus dem Gleisbereich verbracht werden. Dieser äußerte dabei wiederholt, dass sein Leben keinen Sinn mehr habe. Wie sich herausstellte, ging ein Streit mit seiner Freundin voraus. Die Beamten begründeten eine Eigen - und Fremdgefährdung, so dass ein Notarzt zur medizinischen Versorgung und Behandlung hinzugezogen wurde. Nach der Untersuchung des Notarztes wurde die Person anschließend auf eigenen Wunsch in eine naheliegende Fachklinik verbracht. Die Bundespolizei wurde verständigt, welche ebenfalls vor Ort kam. Durch das schnelle Einschreiten kam es zu kaum merkbaren Verspätungen auf der Bahnstrecke.

