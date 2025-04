Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Folgen für Unfallverursacherin

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, den 25.04.2025, gg. 10:15 Uhr ereignete sich im Baustellenbereich der Bundesstraße 247 zwischen Höngeda und Bollstedt ein Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Fahrzeugführerin auf ein stehendes Fahrzeug auffuhr. Der Geschädigte hielt verkehrsbedingt an der Baustellenampel, was die Verursacherin übersah. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. An der Unfallstelle sprachen zwei unbeteiligte Zeugen die Polizeibeamten an. Hierbei berichteten sie, Angaben zum Unfallhergang machen zu können. Darüber hinaus gaben die Zeugen an, dass die Fahrzeugführerin bereits vor dem Zusammenstoß durch ihr Fahrverhalten aufgefallen sei. Sie beschrieben ein mehrfaches Ausschwenken von der Fahrbahn sowie das wiederholte Verlassen der Fahrspur. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin durch. Das Ergebnis ergab einen Wert von 2,51 Promille. Die Frau wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und der Pkw vom Abschleppdienst abgeschleppt. Gegen die Fahrerin wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums eingeleitet. Die Polizei dankt den aufmerksamen Zeugen, deren schnelles Handeln maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen hat.

