Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 22:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:00 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen abgestellten schwarzen Fords. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213384/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

