LPI-SHL: Auffahrunfall

Meiningen (ots) - Mehrere Fahrzeuge warteten Montagnachmittag verkehrsbedingt in der Berkeser Straße in Meiningen, um in der Folge auf die Henneberger Straße aufzufahren. Bei einem Lkw bis 3,5 Tonnen versagten die Bremsen, sodass der 36-jährige Fahrer nicht mehr anhalten konnte und auf den VW Kleinbus vor ihm auffuhr. Dadurch verletzten sich drei Mitfahrer des Busses im Alter von zehn Monaten, zwei Jahren und 38 Jahren ...

mehr