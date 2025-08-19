LPI-SHL: Auffahrunfall
Steinbach (Bad Liebenstein) (ots)
Zwei 15-jährige Mopedfahrer fuhren Montagabend hintereinander auf der Alten Bahnhofstraße in Steinbach. Als der vorausfahrende nach links abbiegen wollte, bemerkt es der nachfolgende zu spät und fuhr auf. Beide Jugendlichen verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
