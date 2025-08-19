PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Bremswirkung - Auffahrunfall

Meiningen (ots)

Mehrere Fahrzeuge warteten Montagnachmittag verkehrsbedingt in der Berkeser Straße in Meiningen, um in der Folge auf die Henneberger Straße aufzufahren. Bei einem Lkw bis 3,5 Tonnen versagten die Bremsen, sodass der 36-jährige Fahrer nicht mehr anhalten konnte und auf den VW Kleinbus vor ihm auffuhr. Dadurch verletzten sich drei Mitfahrer des Busses im Alter von zehn Monaten, zwei Jahren und 38 Jahren leicht. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

