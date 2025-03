Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, L 214

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf (20.03.2025)

Blumberg - L 214 (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag, gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 214 zwischen Epfenhofen und Zollhaus gekommen. In einer Rechtskurve kamen einem 61-jährigen Mercedes-Fahrer mehrere Fahrzeuge entgegen. Einer dieser Wagen - vermutlich ein Kleintransporter - schnitt im Gegenverkehr die Kurve. So stießen die Seitenspiegel beider Kleintransporter zusammen. Während der Mercedes-Fahrer kurz nach dem Unfall anhielt, fuhr der Unfallverursacher davon. Der Polizeiposten Blumberg bittet um Hinweise zur Unfallflucht unter der Nummer 07702 / 41066.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell