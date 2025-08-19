PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Ein Zeugin meldete der Polizei Montagabend, dass aus einer Personengruppe, welche sich in der Nähe des Skaterplatzes in der Friedrich-König-Straße in Suhl aufhielt, heraus "Heil Hitler" gerufen und der "Hitlergruß" gezeigt wurde. Vor Ort stellte die Polizei mehrere Männer im Alter zwischen 36 und 52 Jahren fest. Ob diese mit der Straftat in Verbindung stehen, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Polizisten ermitteln wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen und bitten Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214811/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

