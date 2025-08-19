PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Suhl (ots)

In der Zeit vom 08.08.2025 bis Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Garage in der Schulzenhohle in Suhl. Ob die Unbekannten ins Innere gelangten, wird noch ermittelt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214744/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:06

    LPI-SHL: USB-Sticks aus Auto entwendet

    Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Samstagmittag bis Montagvormittag einen in einem Hof in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis geparkten Pkw. Die Unbekannten entwendeten zwei USB-Sticks und Münzgeld in geringem Wert. Ein Zusammenhang zu der Pressemitteilung vom 18.08.2025 "Diebstahl aus dem Auto" wird geprüft. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:05

    LPI-SHL: Auffahrunfall

    Steinbach (Bad Liebenstein) (ots) - Zwei 15-jährige Mopedfahrer fuhren Montagabend hintereinander auf der Alten Bahnhofstraße in Steinbach. Als der vorausfahrende nach links abbiegen wollte, bemerkt es der nachfolgende zu spät und fuhr auf. Beide Jugendlichen verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:30

    LPI-SHL: Ohne Bremswirkung - Auffahrunfall

    Meiningen (ots) - Mehrere Fahrzeuge warteten Montagnachmittag verkehrsbedingt in der Berkeser Straße in Meiningen, um in der Folge auf die Henneberger Straße aufzufahren. Bei einem Lkw bis 3,5 Tonnen versagten die Bremsen, sodass der 36-jährige Fahrer nicht mehr anhalten konnte und auf den VW Kleinbus vor ihm auffuhr. Dadurch verletzten sich drei Mitfahrer des Busses im Alter von zehn Monaten, zwei Jahren und 38 Jahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren