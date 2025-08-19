LPI-SHL: Einbruchsversuch
Suhl (ots)
In der Zeit vom 08.08.2025 bis Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Garage in der Schulzenhohle in Suhl. Ob die Unbekannten ins Innere gelangten, wird noch ermittelt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214744/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
