Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw- Radfahrer

Gleichamberg (ots)

Ein 8-jähriger Fahrradfahrer fuhr Montagabend von der Straße "Kohlstätt" in Gleichamberg auf die Römhilder Straße auf. Dabei übersah der Junge einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der 21-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind kam verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

