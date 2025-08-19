LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw- Radfahrer
Gleichamberg (ots)
Ein 8-jähriger Fahrradfahrer fuhr Montagabend von der Straße "Kohlstätt" in Gleichamberg auf die Römhilder Straße auf. Dabei übersah der Junge einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der 21-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind kam verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
