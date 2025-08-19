LPI-SHL: Pedelec aus dem Keller geklaut
Wasungen (ots)
In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein blaues Pedelec der Marke "Reaction" aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Caspar-Neumann-Straße in Wasungen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214203/2025 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell