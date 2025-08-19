PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pedelec aus dem Keller geklaut

Wasungen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein blaues Pedelec der Marke "Reaction" aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Caspar-Neumann-Straße in Wasungen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214203/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:14

    LPI-SHL: Fremdes Fahrrad mitgenommen

    Meiningen (ots) - Eine bislang unbekannte Täterin entwendete Montagabend gegen 22:10 Uhr ein vor einem Bistro in der Ernestinerstraße in Meiningen abgestelltes gelbes Pedelec der Marke "Haibike". Die Frau nahm das Fahrrad mit und schob es in unbekannte Richtung davon. Das Rad hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 30-40 Jahre alt - 165-175 cm groß - kräftige Gestalt - ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:55

    LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw- Radfahrer

    Gleichamberg (ots) - Ein 8-jähriger Fahrradfahrer fuhr Montagabend von der Straße "Kohlstätt" in Gleichamberg auf die Römhilder Straße auf. Dabei übersah der Junge einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der 21-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind kam verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:53

    LPI-SHL: Umgekippt

    Streufdorf (ots) - Der 40-jährige Fahrer eines Entsorgungs-Lkws wollte Montagnachmittag von einer geschotterten Nebenstraße auf die Kreisstraße zwischen Streufdorf und Simmershausen auffahren. Dabei geriet er zu weit nach links, der Grünstreifen neben der Fahrbahn rutschte ab und der Lkw mit Spezialaufbau kippte um. Sowohl der Fahrer, als auch sein 49-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren