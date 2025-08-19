LPI-SHL: Pedelec aus dem Keller geklaut

Streufdorf (ots) - Der 40-jährige Fahrer eines Entsorgungs-Lkws wollte Montagnachmittag von einer geschotterten Nebenstraße auf die Kreisstraße zwischen Streufdorf und Simmershausen auffahren. Dabei geriet er zu weit nach links, der Grünstreifen neben der Fahrbahn rutschte ab und der Lkw mit Spezialaufbau kippte um. Sowohl der Fahrer, als auch sein 49-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen ...

