LPI-SHL: Gegen Mast geprallt

Meiningen (ots) - Eine bislang unbekannte Täterin entwendete Montagabend gegen 22:10 Uhr ein vor einem Bistro in der Ernestinerstraße in Meiningen abgestelltes gelbes Pedelec der Marke "Haibike". Die Frau nahm das Fahrrad mit und schob es in unbekannte Richtung davon. Das Rad hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 30-40 Jahre alt - 165-175 cm groß - kräftige Gestalt - ...

