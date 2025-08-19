PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Mast geprallt

Schmalkalden (ots)

Ein Autofahrer fuhr am frühen Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Floh-Seligenthal und Schmalkalden, als er aus gesundheitlichen Gründen zunächst nach rechts von der Straße abkam, gegen einen Telefonmast prallte und letztendlich im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen kam. Der Rettungswagen brachte den Mann leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:40

    LPI-SHL: Schwer gestürzt

    Rentwertshausen (ots) - Am späten Montagabend verunfallte eine Mopedfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße zwischen Bibra und Rentwertshausen. Die Jugendliche kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Da Alkoholgeruch festgestellt wurde, erfolgten zwei Blutentnahmen. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:15

    LPI-SHL: Pedelec aus dem Keller geklaut

    Wasungen (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein blaues Pedelec der Marke "Reaction" aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Caspar-Neumann-Straße in Wasungen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:14

    LPI-SHL: Fremdes Fahrrad mitgenommen

    Meiningen (ots) - Eine bislang unbekannte Täterin entwendete Montagabend gegen 22:10 Uhr ein vor einem Bistro in der Ernestinerstraße in Meiningen abgestelltes gelbes Pedelec der Marke "Haibike". Die Frau nahm das Fahrrad mit und schob es in unbekannte Richtung davon. Das Rad hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 30-40 Jahre alt - 165-175 cm groß - kräftige Gestalt - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren