Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einsatz gegen die Drogenkriminalität

Meiningen/Erfurt (ots)

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl und der Fund von unter anderem 460 Gramm Methamphetamin und 300 Gramm Amphetamin bei einer fingierten Verkehrskontrolle mit einem 29-jährigen Autofahrer Anfang Juni 2025 führten Mittwochmorgen (20.08.2025) zu einem Einsatz der Thüringer Polizei gegen die Organisierte Drogenkriminalität. Die Ermittler durchsuchten insgesamt neun Objekte in Meiningen und Erfurt und stellten Betäubungsmittel, Bargeld, Datenträger und verbotene Gegenstände sicher. In diesem Zusammenhang kam es zur Festnahme eines 28-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Zwei weitere Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen, aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Haftrichtervorführung des 28-Jährigen ist im Laufe des Tages geplant. Es wird nachberichtet.

