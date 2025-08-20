LPI-SHL: Mopedfahrerin stürzte
Oberzella (ots)
Eine 17-jährige Mopedfahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Verbindungsstraße zwischen Heringen und Oberzella. Sie wollte nach links Richtung Vitzelroda abbiegen. Ihr kam eine Pkw-Fahrerin entgegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Mopedfahrerin stürzte. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
