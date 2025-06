POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Haßloch (ots) - In der Nacht vom 14.06.2025 auf den 15.06.2025 wurden insgesamt drei freistehende Lebensmittelautomate aufgebrochen. Zunächst wurde ein an der Westrandstraße in 67454 Haßloch stehender Lebensmittelautomat mittels brachialer Gewalt geöffnet und daraus circa 1000EUR entwendet. Außerdem wurden zwei weitere Lebensmittelautomate in der Nähe eines Hofguts an der Westrandstraße angegangen. Die bisher ...

