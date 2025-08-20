LPI-SHL: Baumaschine aufgebrochen
Meiningen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen eine in der Landsberger Straße in Meiningen abgestellte Baumaschine auf und entwendete anschließend die Starterbatterie. Ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0215053/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
