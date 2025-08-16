Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit 2 tödlich verletzten Personen bei Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (16.08.2025) verunfallte auf der Landstraße (L 213) zwischen Zweibrücken-Mörsbach und Homburg-Kirrberg auf saarländischer Seite ein 21jähriger Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin, welche zuvor von Polizeibeamten der PI Zweibrücken kontrolliert werden sollten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, die sich noch am Anfang befinden, kam der Pkw, nachdem er sich der Polizeikontrolle entzogen hatte, in einer RechtsKurve nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden die beiden Fahrzeuginsassen tödlich verletzt. Die L 213 ist seit ca. 03:00 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt und wird dies voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden sein. Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

