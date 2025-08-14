PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am 12.08.2025 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Blieskastel ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein brauner Kombi von einem weiteren Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne die Feststellung der erforderlichen Daten zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 15:16

    POL-HOM: Sachebeschädigung

    Blieskastel (ots) - In der Zeit zwischen dem 14.07.2025 und dem 11.08.2025 wurde an der Grundschule in Blieskastel-Assweiler die Feuertreppe beschädigte. Unbekannte Täter bogen zwei Loch-bleche der Treppe um und rissen sie teilweise ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:15

    POL-HOM: Geschädigter gesucht

    Blieskastel (ots) - Am 11.08.2025 gegen 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Blieskastel ein PKW beschädigt. Dabei wurde der Schaden beim Aussteigen von dem bekannten Unfallverursacher verursacht. Dieser hat sich im Nachhinein bei der Polizei gemeldet. Nach dessen Angaben soll es sich dabei um einen grauen SUV der Marke VW gehandelt haben. Der Geschädigte wird ersucht sich mit der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:13

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

    Bexbach (ots) - Am Montag, den 06.08.2025, zwischen ca. 07:35 Uhr und ca. 15:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Industriebgebiet "In der Kolling" in Bexbach. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Mercedes-Benz mit Saarbrücker Kreiskennung, welcher in vorgenannter Straße geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren