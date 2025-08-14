POL-HOM: Verkehrsunfallflucht
Blieskastel (ots)
Am 12.08.2025 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Blieskastel ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein brauner Kombi von einem weiteren Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne die Feststellung der erforderlichen Daten zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell