Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Geschädigter gesucht

Blieskastel (ots)

Am 11.08.2025 gegen 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Blieskastel ein PKW beschädigt. Dabei wurde der Schaden beim Aussteigen von dem bekannten Unfallverursacher verursacht. Dieser hat sich im Nachhinein bei der Polizei gemeldet. Nach dessen Angaben soll es sich dabei um einen grauen SUV der Marke VW gehandelt haben.

Der Geschädigte wird ersucht sich mit der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren