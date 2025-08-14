POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Homburg

Am Mittwoch, den 06.08.2025 ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Globus in Einöd, unmittelbar neben den Altglascontainern ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher parkte mit seinem PKW, ein mutmaßlich grauer Kleinwagen der Marke Toyota, aus einer Parklücke aus und stieß hierbei gegen den dahinter geparkten, blauen PKW der Mar-ke Skoda, Typ Octavia mit der Kennzeichenkennung St. Wendel. Der Skoda wurde hier-durch beschädigt. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1000EUR ge-schätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

