Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025 gegen 15:15 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Saarbrücker Straße/Am Forum in Homburg ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr mit einem silbernen Pkw (Hersteller unbekannt) mit WND-Kreiskennzeichen die Straße Am Forum und bog nach links in die Saarbrücker Straße ein. Hierbei missachtete der Pkw die Vorfahrt eines von rechts kommenden weißen Fords mit KUS-Kreiskennzeichen, sodass es zur Kollision kam. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell