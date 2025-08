Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW

Kirkel Limbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 05.08.2025, ca. 03:30 Uhr bis 05.08.2025, ca. 08:30 Uhr wurde an einem schwarzen Hyundai mit Saarbrücker Kreiskennung in der Talstraße in 66459 Kirkel-Limbach die Scheibe der Beifahrerseite von bislang unbekanntem Täter eingeworfen. Der Täter entwendete einen Geldbeutel samt Inhalt. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

