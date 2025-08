POL-HOM: Verkehrsunfall

Homburg (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2025 teilte ein Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem Verkehrsschild in der Kaiserstraße in Höhe der Einmündung Uhlandstraße in 66424 Homburg mit. Nach polizeilicher Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Schild vermutlich im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der Rohrpfosten war abgeknickt und wies einen Streifschaden auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Zum ...

