Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Kirkel (ots)

Am Montag, den 04.08.2025, zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ahornweg in Kirkel-Neuhäusel. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten Peugeot mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher in vorgenannter Straße geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit, ohne sei-nen Feststellungspflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell