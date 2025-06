POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Blauer Mazda 323F beschädigt

Coesfeld (ots) - An der Bernhardstraße sind Unbekannte am Dienstag (10.06.25) in den Raiffeisenmarkt eingebrochen. Gegen 1 Uhr brachen die Täter ein Tor und in der Folge eine Tür auf. Sie entwendeten Gartengeräte wie Haken, Äxte und Beile. Auch an der Winkhausstraße waren Einbrecher aktiv. Zwischen 12 Uhr am Montag (09.06.25) und 8 Uhr am Dienstag (10.06.25) brachen Täter in eine Praxis ein, indem sie ein Fenster ...

