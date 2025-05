Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

A61-Bingen am Rhein (ots)

Am Samstag gegen 16:45 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 39-jährige Unfallverursacher kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde er zurückgeschleudert und stieß mit dem vor ihm fahrenden 56-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der 39-Jährige aus Kornwestheim wird erneut in die Mittelschutzplanke geschleudert und prallt von dort schließlich nach rechts in die seitliche Schutzplanke. Der rundherum stark beschädigte Opel kam auf dem Seitenstreifen schließlich zum Stehen. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Am Skoda des 56-jährigen Ingelheimer entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Ein 20-jähriger Mitinsasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Gensingen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell