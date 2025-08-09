Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung am Bahnhof Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 11:10 Uhr, kam es am Hauptbahnhof der Stadt Homburg zu einem Vorfall, bei dem eine Person in einem vermeintlich psychischen Ausnahmezustand mehrere Passanten körperlich Angriff und Gegenstände im Bahnhofsgebäude herumwarf. Die Person konnte durch die eintreffenden Kräfte der Polizei in Gewahrsam genommen und später einer medizinischen Behandlung zugeführt werden.

Zwei mögliche Geschädigte des Vorfalls verließen das Bahnhofsgelände bereits vor dem Eintreffen der Polizei und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigten und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell