Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigem Mädchen aus Bexbach

Bexbach (ots)

Die heute Mittag 10.08.25, gegen 13:40 Uhr veranlasste Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Homburg nach einem vermissten Mädchen aus Bexbach wird zurückgenommen. Die 15-jährige ist zwischenzeitlich persönlich bei der Polizei erschienen.

Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte, werden die Medienvertreter gebeten, den Namen und das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto des Vermissten aus allen Medien zu löschen!

