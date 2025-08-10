PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigem Mädchen aus Bexbach

Bexbach (ots)

Die heute Mittag 10.08.25, gegen 13:40 Uhr veranlasste Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Homburg nach einem vermissten Mädchen aus Bexbach wird zurückgenommen. Die 15-jährige ist zwischenzeitlich persönlich bei der Polizei erschienen.

Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte, werden die Medienvertreter gebeten, den Namen und das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto des Vermissten aus allen Medien zu löschen!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 11:35

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

    Homburg (ots) - Am Freitag, den 08.08.2025 gegen 15:15 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Saarbrücker Straße/Am Forum in Homburg ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr mit einem silbernen Pkw (Hersteller unbekannt) mit WND-Kreiskennzeichen die Straße Am Forum und bog nach links in die Saarbrücker Straße ein. Hierbei missachtete der Pkw die Vorfahrt eines von rechts kommenden weißen Fords mit ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 17:48

    POL-HOM: Körperverletzung am Bahnhof Homburg

    Homburg (ots) - Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 11:10 Uhr, kam es am Hauptbahnhof der Stadt Homburg zu einem Vorfall, bei dem eine Person in einem vermeintlich psychischen Ausnahmezustand mehrere Passanten körperlich Angriff und Gegenstände im Bahnhofsgebäude herumwarf. Die Person konnte durch die eintreffenden Kräfte der Polizei in Gewahrsam genommen und später einer medizinischen Behandlung zugeführt werden. Zwei ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 06:45

    POL-HOM: Diebstahl aus PKW

    Kirkel Limbach (ots) - Im Tatzeitraum vom 05.08.2025, ca. 03:30 Uhr bis 05.08.2025, ca. 08:30 Uhr wurde an einem schwarzen Hyundai mit Saarbrücker Kreiskennung in der Talstraße in 66459 Kirkel-Limbach die Scheibe der Beifahrerseite von bislang unbekanntem Täter eingeworfen. Der Täter entwendete einen Geldbeutel samt Inhalt. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren