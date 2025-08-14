Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am Montag, den 06.08.2025, zwischen ca. 07:35 Uhr und ca. 15:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Industriebgebiet "In der Kolling" in Bexbach. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Mercedes-Benz mit Saarbrücker Kreiskennung, welcher in vorgenannter Straße geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

