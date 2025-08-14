PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am Montag, den 06.08.2025, zwischen ca. 07:35 Uhr und ca. 15:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Industriebgebiet "In der Kolling" in Bexbach. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Mercedes-Benz mit Saarbrücker Kreiskennung, welcher in vorgenannter Straße geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

