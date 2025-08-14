POL-HOM: Sachebeschädigung
Blieskastel (ots)
In der Zeit zwischen dem 14.07.2025 und dem 11.08.2025 wurde an der Grundschule in Blieskastel-Assweiler die Feuertreppe beschädigte. Unbekannte Täter bogen zwei Loch-bleche der Treppe um und rissen sie teilweise ab.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell