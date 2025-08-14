Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am 13.08.2025 kam es in der Güterstraße in Bexbach gegenüber der Einfahrt zum dortigen Parkplatz im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug und einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen 3-er BMW mit Aalener Kreiskennung. Durch das Unfallgeschehen wurde der geparkte PKW erheblich im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell